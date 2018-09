Brand in Wiener PAZ von allen sechs Häftlingen gelegt

Alle sechs Häftlinge, die bei einem Brand in einer Zelle des Wiener Polizeianhaltezentrums (PAZ) am Hernalser Gürtel vor einer Woche schwer verletzt wurden, dürften sich daran beteiligt haben, das Feuer zu legen. Das erfuhr die APA aus mit dem Fall gut vertrauten Kreisen. "Es dürfte so sein, dass jeder in der Zelle einen Fetzen genommen und angezündet hat", sagte ein Insider.

SN/APA (LPD WIEN)/LPD WIEN So sah die Zelle nach dem Brand aus