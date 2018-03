Brand mit zwei Toten in Wien: Zwei mögliche Ursachen

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Wien-Inzersdorf, bei dem am Freitag ein älteres Ehepaar starb, haben Ermittler des Landeskriminalamts zwei mögliche Ursachen für das Feuer gefunden. Demnach wurde es durch nachglühende Teile einer Pfeife oder einen von einer Tischlampe ausgehenden technischen Defekt ausgelöst. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt.

Fremdverschulden wird ausgeschlossen