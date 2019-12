Brand von Wohnhaus in Tirol: 56-Jähriger in Klinik gestorben

Nach dem Brand eines Mehrparteienhauses in Innsbruck am Samstag ist der 56-Jährige, der dabei schwere Verletzungen davongetragen hatte, in der Innsbrucker Klinik gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.

SN/APA (ZEITUNGSFOTO.AT)/ZEITUNGSFO Der Brand forderte verspätet doch noch ein Todesopfer