Brandopfer ist wieder zurück im Leben

Die Steirerin, deren Haut in einem Flammeninferno zu 70 Prozent verbrannte, warnt vor den Gefahren von Ethanolöfen.

Der 24. Februar 2016 hat das Leben einer Steirerin massiv verändert. An diesem Tag wollte die damals 36-jährige Renate Gschiel ihren Ethanolofen, von dem sie dachte, er sei ausreichend ausgekühlt, mit Brennstoff befüllen. Es kam zur Katastrophe. Die Verpuffung des Gasgemisches verursachte ein Flammeninferno, in dem über 70 Prozent der Haut der Steirerin verbrannten.

Als sie in die Universitätsklinik für Chirurgie des Klinikums Graz eingeliefert wurde, lagen ihre Überlebenschancen bei fünf Prozent. Knapp 33 Monate später warnte das Unfallopfer am Donnerstag ausdrücklich vor Ethanolöfen: "Auch wenn diese Designöfen schön aussehen, sind sie im wahrsten Sinn des Wortes brandgefährlich."

Vier Monate Krankenhaus, allein zwölf Operationen in der Akutphase und mehrmonatige Reha-Aufenthalte liegen hinter der Steirerin. Nach wie vor müssen plastische Operationen gemacht werden, aber die Frau ist "wieder im Leben angekommen", wie Lars-Peter Kamolz, der Leiter der Klinischen Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, betonte. Will heißen: Sie war heuer bereits Ski fahren, macht Bergtouren und versucht nach ihrer "Genesung im Schnelldurchlauf", ihr Leben gleich wie vor dem verhängnisvollen 24. Februar 2016 weiterzuleben. Fast alles hat die gelernte Frisörin neu lernen müssen: Essen, Sprechen und Schreiben. Lars-Peter Kamolz, bescheinigt seiner Patientin einen extrem starken Willen: "80 Prozent der Leistung hat sie gemacht, wir haben beim Rest geholfen."

Wenn sie von ihrem Unfall spricht, wirkt Renate Gschiel sehr gefasst. "Binnen Sekunden stand alles in Flammen, inklusive mir", sagt sie. Und: "Bis Feuerwehr und Notarzt eintrafen, hab ich nur noch funktioniert, die Schmerzen komplett ausgeblendet. Ich stellte mich erst unter die Dusche und brachte dann die Kinder, die alles mitangesehen haben, zur Schwägerin. Von da an weiß ich aber nichts mehr." Als sie in der Uniklinik aufwachte, realisiert sie allmählich ihre Situation. Auf den ersten Schock folgte der Kampfgeist. Als die akute Lebensgefahr gebannt war, tauchte die Gefahr auf, dass der rechte Fuß amputiert werden müsse. Durch mehrere rekonstruktive Maßnahmen konnte die Amputation abgewendet werden.

Die Genesung von Renate Gschiel ist das Ergebnis einer Teamarbeit von plastischen Chirurgen, Anästhesisten, Pflegepersonen, Physio- und Ergotherapeuten. Eine nicht unbedeutende Rolle spielte dabei das Sandbett, in dem das Unfallopfer zwei Monate lang gelegen ist. "Ein spezielles Bett, das mit Mikroglaskugeln gefüllt ist, die durch einen starken Luftstrom verwirbelt werden", erläutert Philipp Metnitz, der Leiter der Abteilung für Anästhesiologie. Die Patientin wurde quasi schwebend gelagert, wodurch Druckstellen auf der verbrannten Haut vermieden werden konnten. Medizinerkollege Kamolz vergleicht das Sandbett mit einer "großen Katzentoilette". Viel Zeit verbrachte Gschiel mit der Pflegeleiterin Birgit Bauer: "Allein der Verbandswechsel hat bis zu eineinhalb Stunden gedauert."

Ihr Weg zurück in die Normalität war kein leichter. "Ich wohne in einer kleinen Ortschaft, wo jeder jeden kennt. Die Blicke der Menschen - das war schon schwierig", sagt sie mit Tränen in den Augen. Mittlerweile habe sie aber auch das "ganz gut übertaucht". Was sie ganz und gar nicht aushält? "Prasselndes Feuer", sagt sie und appelliert an all jene, die mit dem Gedanken spielen, sich einen Ethanolofen zu kaufen, dies nicht zu tun.

Kamolz und Metnitz erklären, sie können nichts verbieten, raten aber zu "größter Vorsicht im Umgang mit Ethanolöfen". Nicht selten komme es beim Nachfüllen des Brennstoffs zu Verpuffungen, die schwerwiegende Brandverletzungen verursachten: "Wenn Unachtsamkeit und Pech zusammentreffen, kann extrem viel passieren."