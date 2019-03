Brandschaden im Wiener Donauzentrum geringer als befürchtet

Der Großbrand im Wiener Donauzentrum hat einen geringeren Schaden als ursprünglich befürchtet angerichtet. Das stellte sich am Sonntag nach einer Begehung des Einkaufszentrums heraus, an der das Management, die Einsatzkräfte und die Behörden beteiligt waren. Zudem wurde am Sonntag weiter nach der Brandursache gesucht.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Bei der Brandbekämpfung standen mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz