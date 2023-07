Braunbär streift durch den Bezirk Kufstein

In zwei Tiroler Gemeinden im Bezirk Kufstein sind innerhalb von zwei Tagen Bärensichtungen gemeldet worden. Am Donnerstag begegnete eine Reiterin in Breitenbach am Inn (Bez. Kufstein) im Bereich eines Forstwegs einem Braunbären, am Samstag wurde in einem Waldstück unweit von Langkampfen ein Bär beobachtet. Höchstwahrscheinlich hat es sich um dasselbe Tier gehandelt, berichteten am Sonntag Tiroler Medien.

BILD: SN/APA/ROBERT PARIGGER/ROBERT PARIG Im Bezirk Kufstein wurde innerhalb von zwei Tagen zwei Mal ein Bär gesichtet.