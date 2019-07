Brennende Gasflasche auf Baustelle in Wien aufgeschossen

Eine Gasflasche mit Acetylen ist Montagfrüh auf einer Baustelle in Wien-Simmering in Brand geraten und drohte zu explodieren. Das Gebinde wurde gekühlt und gegen 9.30 Uhr von Cobra-Beamten aufgeschossen. "Die Flasche brennt jetzt noch aus, die Explosionsgefahr ist gebannt", sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf der APA. Die Verkehrssperren wurden am Montagvormittag wieder aufgehoben.

SN/robert ratzer Auch das gehört zum Einsatzspektrum: Ein Cobra-Polizist schießt mit dieser Munition eine brennende Gasflasche auf.