Brennende Kerze verursachte Wohnungsbrand in Linz

Vermutlich eine brennende Kerze hat Samstagabend einen Brand in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in Linz verursacht. Die 43-jährige Wohnungsinhaberin konnte sich laut Berufsfeuerwehr Linz selbst in Sicherheit bringen. Sie erlitt aber einen Schock und wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

SN/APA (Archiv)/hex Die Feuerwehr konnte den Brand löschen