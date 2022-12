Brennender Adventkranz verursachte Feuerwehreinsatz in Vbg.

Ein brennender Adventkranz hat in der Nacht auf Freitag in Bludenz zu einem Feuerwehreinsatz in der Wohnung eines Mehrparteienhauses geführt. Eine 26-jährige Bewohnerin und ihr zweijähriger Sohn überstanden den Zwischenfall vermutlich ohne Blessuren, die beiden wurden aber vorsorglich mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht, teilte die Polizei am Freitag mit. Der entstandene Sachschaden sei gering, die Feuerwehr habe den Brand rasch gelöscht, hieß es.

