Brennender Pkw setzte sich in NÖ von selbst in Bewegung

Zu einem Einsatz der ungewöhnlichen Art sind Feuerwehrleute in der Nacht auf Samstag in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) ausgerückt. Ein ursprünglich abgestellter und unbesetzter Pkw war in Brand geraten und hatte sich von selbst in Bewegung gesetzt. Das Auto rollte laut einer Aussendung rund 30 Meter weit und blieb in einer Auffahrt stehen. Verletzt wurde niemand, der Wagen wurde jedoch von den Flammen zerstört.

BILD: SN/APA/Ö-NEWS/ STEFAN ÖLLERER/Ö-NEW Vom Pkw blieb nicht viel übrig