Auf dem Flughafen Mehrabad in Teheran ist ein Flugzeug in Brand geraten. Rund 50 der etwa 100 Passagiere befanden sich noch einige Zeit an Bord, während die Löscharbeiten weitergingen, berichtete der Chef der Einsatzkräfte. Schließlich konnten alle Passagiere unverletzt evakuiert werden. Die Maschine hatte beim Landen Feuer gefangen. Das Landefahrwerk habe sich nicht richtig geöffnet.

Quelle: Apa/Ag.