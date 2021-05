Brennerzulaufstrecken: Der lange Weg zur schnellen Bahn

Zum Nordzulauf zur Brennerstrecke aus Bayern Richtung Süden gehört auch ein Milliardenprojekt der ÖBB in Tirol. Die Grenze wird in einem kilometerlangen Tunnel passiert. Bis die Trasse in Deutschland fertiggestellt sein wird, ist der Brennerbasistunnel trotz der jüngsten Verzögerungen wohl schon lang in Betrieb.

SN/db Die Darstellung zeigt rechts von Inn und Autobahn das Südportal des geplanten Tunnels Laiming auf dem Nordzulauf zum Brennerbasistunnel.