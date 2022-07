Brisante Beschwerde gegen neue Loser-Seilbahn

Der Umweltdachverband schaltet das Bundesverwaltungsgericht wegen EU-Vorgaben ein.

Das vergleichsweise kleine Projekt für eine neue Seilbahn auf den Loser in Altaussee könnte zu einer Nagelprobe dafür werden, ob die Behörden in Österreich künftig beim Neubau von Liftanlagen die Umweltaspekte strenger prüfen müssen. Grund dafür ist eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Landes Steiermark, dass für das Projekt im Salzkammergut keine Umweltverträglichkeitsprüfung nötig ist. Das Bundesverwaltungsgericht in Wien muss darüber entscheiden.

Wie berichtet, wollen die Loser-Bergbahnen, die im Mehrheitseigentum des Industriellen Hannes Androsch stehen, rund 25 Millionen ...