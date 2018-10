Brisante Daten lagern im Müll

Sozialhistoriker entdeckt in Altpapiercontainern sensibles Aktenmaterial, das ungeschreddert entsorgt wurde: Sitzungsprotokolle und Förderansuchen, Arztbriefe und Firmenkonzepte.

Während derzeit viel über die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) diskutiert wird, kann der Grazer Sozialhistoriker Joachim Hainzl belegen, dass in der steirischen Landeshauptstadt eine Vielzahl vertraulicher Akten und Daten ungeschreddert in öffentlich zugänglichen Altpapiercontainern entsorgt wird. Der 50-Jährige hat in den vergangenen Wochen Stichproben aus Containern, die in unmittelbarer Nähe zu Ämtern, Ambulatorien, Arztpraxen und anderen Institutionen aufgestellt sind, entnommen. Und traute seinen Augen nicht.