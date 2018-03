Brite starb bei Skiunfall in St. Anton am Arlberg

Ein tödlicher Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag im Skigebiet von St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) ereignet. Ein britischer Snowboarder (48) stürzte bei der Abfahrt auf einer gesperrten Skiroute und fiel in ein zugeschneites "Schneemaul", in dem er kopfüber bis zu den Knien stecken blieb. Trotz rascher Bergungs- und Reanimationsversuche kam für den Mann laut Polizei jede Hilfe zu spät.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Für den Mann kam jede Hilfe zu spät