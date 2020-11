Britische Bergsteiger sagen Alpenverein bye-bye

Wegen Corona bleibt "Britannia"-Mitgliedern der Urlaub in den Alpen versagt. Die Sektion verzeichnet daher bereits mehr als 4300 Austritte im Jahr 2020.

Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) hat in den vergangenen Jahren durchwegs Zuwächse von mehr als 20.000 Personen verzeichnet und hält derzeit bei knapp 600.000 Mitgliedern. Von den insgesamt 196 Sektionen des Alpenvereins haben zwei sehr erfolgreiche Gruppierungen ihren Sitz im Ausland. Es sind die "Britannia" in Großbritannien und die "kbf vlaanderen" in Flandern (Niederlande) - wobei "kbf" für "Klim- en Bergsportfederatie" steht. Die "Britannia" konnte in den vergangenen Jahren Zugewinne von mehr als 1000 Bergsportlern im Jahr feiern.

