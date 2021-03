Brückenbau mit Textilbeton

Das Land Vorarlberg beschreitet neue Wege im Straßenbau. Bei der Sanierung einer großen Brücke kommt erstmals anstelle von Baustahl Material zum Einsatz, das mit Carbonfasern verstärkt ist.

Seit Jahren wird auch an der Universität Innsbruck dazu geforscht, nun wird der Werkstoff Textilbeton erstmals in Österreich in größerem Maßstab im Straßenbau eingesetzt. Bei Textilbeton wird der Beton nicht mit Stahlgittern, sondern mit Carbonfasern verstärkt, die mit Kunstharz getränkt sind. Der Clou dabei: Die Stabilität bleibt gleich, das Gewicht sinkt und es gibt keine Rostgefahr.

Das Land Vorarlberg hat sich nun dazu entschlossen, Textilbeton bei der Sanierung einer Brücke in der Gemeinde Damüls (Bezirk Bregenz) einzusetzen. Projektleiter ...