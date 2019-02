Brustkrebs verliert den Schrecken

Vor zehn Jahren waren die Krebsforscher noch äußerst vorsichtig, wenn man sie fragte, wann der Kampf gegen Krebs gewonnen sein werde. Heute fällt es ihnen angesichts der großen Erfolge schwer, ihre Euphorie zu bremsen.

Der häufigste Krebs bei Frauen, der Brustkrebs, wird sehr rasch immer besser heilbar oder zumindest beherrschbar. Anfang März treffen einander in Salzburg führende Brustkrebsforscher aus der ganzen Welt. Richard Greil, der Leiter des Salzburger Krebsforschungszentrums, fasst die großen Fortschritte zusammen und erklärt, warum sich Frauen in Zukunft nicht mehr so stark vor Brustkrebs fürchten müssen wie bisher.