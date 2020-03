Immer wieder greifen Halbwüchsige andere junge Leute an und versuchen sie auszurauben. In zahlreichen Fällen werden die Taten mit dem Mobiltelefon gefilmt und ins Internet gestellt.

Wieder eine schockierende Gewalttat unter Halbwüchsigen. Um an sein Geld zu gelangen, sollen zwei 14-Jährige einen Gleichaltrigen in einem Einkaufszentrum in Seiersberg angegriffen haben - ihre Taten filmten die Burschen mit dem Handy. Ihr Opfer wurde verletzt, die beiden Jugendlichen ...