Brutale Überfälle fordern Kriminalisten

Mehrere Gewaltverbrechen auf Pensionisten innerhalb weniger Tage schockieren: Wie hoch sind die Chancen, die Täter zu fassen?

Nach einem brutalen Überfall auf einen 78-jährigen Mann ist dieser seinen schweren Verletzungen erlegen. Was war geschehen? Der Pensionist war am Montag bei einem Würstelstand in Wien-Landstraße, als eine 26-jährige Frau ihm seine Geldtasche stehlen wollte. Wie die Ermittlungen später ergaben, hatte die Österreicherin zuvor ein elfjähriges Mädchen in einem nahe gelegenen Park angesprochen und es aufgefordert, die Brieftasche des Pensionisten zu stehlen. Als Lockmittel bot sie dem Kind 50 Euro an - doch das Mädchen lehnte ab. "Danach kam es zu einem Streit zwischen der 26-Jährigen und dem Pensionisten. Sie hat den Mann gebissen, er sie geschlagen. Daraufhin hat ihm die Frau einen Stoß versetzt und der Mann stürzte zu Boden", erzählt Wiens Polizeisprecher Daniel Fürst im SN-Gespräch. Die Frau flüchtete mit der Brieftasche, der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen, an denen er schließlich verstarb. Die Österreicherin befindet sich in Haft.