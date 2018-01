Brutales Geschäft mit Welpen

Sie werden Muttertieren zu früh weggenommen und illegal verkauft: Bis zu 200.000 Hundewelpen werden jährlich durch oder nach Österreich geschmuggelt. Unter grausamen Bedingungen.

Ganze sechs Minuten dauerte am Montag der "Prozess-Versuch" gegen einen 34-jährigen Rumänen am Landesgericht Eisenstadt. Der Mann war bereits zum zweiten Mal nicht vor Gericht erschienen. Sein Fall sorgte im Oktober 2016 für Aufsehen: 47 Hundewelpen waren in teils viel zu kleine Boxen eingesperrt oder übereinanderliegend in einen Pkw gepfercht worden. Der 34-Jährige saß am Lenkrad. Ausgangspunkt des Hundeschmuggels war Rumänien; Ziel hätte Frankreich sein sollen. Gestoppt wurde er nach 1100 Kilometern bei Nickelsdorf.