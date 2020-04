Bub hantierte mit Feuerzeug - Gartenhütte brannte nieder

Ein sechsjähriger Bub dürfte am Ostersonntag gezündelt und in St. Veit an der Glan in Kärnten einen Brand bei einer Gartenhütte entfacht haben. Das Gebäude, das als Holzlager diente, brannte komplett nieder. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf das Einfamilienhaus, hieß es seitens der Polizei.

SN/APA/Webpic/hex Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle