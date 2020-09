Bub in OÖ nach Sturz in Teich in kritischem Zustand

Ein eineinhalbjähriger Bub ist am Samstagabend in Pfarrkirchen bei Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) im Garten eines Einfamilienhauses in einen Teich gestürzt und nach rund fünf bis zehn Minuten mit dem Kopf unter Wasser gefunden worden. Das Kind konnte von Angehörigen und dem Notarzt wiederbelebt werden und wurde im kritischen Zustand in das Kepler Uniklinikum eingeliefert, teilte die Polizei mit.

SN/APA (Symbolbild)/GEORG BACHHIESL Der Bub wurde in das Kepler Uniklinikum eingeliefert