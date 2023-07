Bub nach CO2-Austritt in Wien in kritischem Zustand

Ein zwölfjähriger Bursche ist nach einem Kohlenmonoxidaustritt in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten am Sonntagabend in kritischem Zustand. Er wurde in einer Kinderintensivstation in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr evakuierten die Bewohner des Hauses, 18 Personen mussten einer Aussendung zufolge an Ort und Stelle versorgt worden.

BILD: SN/APA (WEBPIC)/HEX Die Rettung betreute 18 Personen an Ort und Stelle