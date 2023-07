Bub nach Unfall in Wiener Badeteich in Lebensgefahr

Ein Siebenjähriger schwebt nach einem Badeunfall vom Mittwochabend in Wien-Donaustadt in Lebensgefahr. Der Bub war gegen 19.15 Uhr in einem Schwimmteich im Bezirksteil Hirschstetten plötzlich untergegangen. Passanten beobachteten den Vorfall und verständigten die Rettung. Einem Badegast gelang es, das Kind nach mehreren Minuten leblos aus dem Wasser zu bergen. Polizisten begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, Teams der Berufsrettung gelang es dann, den Bub zu reanimieren.

BILD: SN/APA/BERUFSRETTUNG WIEN/BERUFSRET Nach mehreren Minuten unter Wasser wiederbelebt