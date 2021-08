Bub starb nach Auffahrunfall auf A2 in Niederösterreich

Bei einem Auffahrunfall auf der Südautobahn (A2) bei Vösendorf (Bezirk Mödling) ist nach Polizeiangaben Dienstagfrüh ein Sechsjähriger ums Leben gekommen. Ein weiterer Bub im Alter von zwei Jahren wurde von einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Die Eltern der Kinder, 42 und 34 Jahre alt, wurden verletzt.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, war das Auto der Familie aus der Ukraine gegen 5.15 Uhr vermutlich wegen einer Panne auf Höhe der SCS auf der dritten Spur der Richtungsfahrbahn Graz der A2 liegen geblieben. Ein von einem 40-jährigen Niederösterreicher gelenkter Pkw krachte ins Heck des stehenden Wagens, auf dessen Rückbank die beiden Kinder saßen.

Laut Polizei wurden die beiden Buben reanimiert. Der Sechsjährige starb jedoch noch an der Unfallstelle. Sein zwei Jahre alter Bruder wurde in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Die verletzten Eltern der Kinder wurden in das Landesklinikum Baden gebracht. Der 40-Jährige am Steuer des anderen erlitt leichte Blessuren. Wegen der Hubschrauberlandung wurde die A2 kurzzeitig für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.