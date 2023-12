Bub starb nach Sturz aus Hotelfenster in Wiener Neudorf

In Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist am Freitag in den Morgenstunden ein Bub aus dem Fenster eines Hotels gestürzt und gestorben. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte einen Online-Bericht des "Kurier". Der Unmündige stamme aus Rumänien. Die Ermittlungen dauerten an.

