Bürgermeister bedroht und beschimpft: "Der Ton ist in den letzten Monaten viel rauer geworden"

Der Bürgermeister von Lambach legt sein Amt nieder, weil er die Anfeindungen gegen ihn nicht mehr erträgt. Sein Fall ist nur einer von vielen.

Klaus Hubmayer hat genug. "Ende des Jahres ist für mich Schluss." Der sozialdemokratische Bürgermeister von Lambach ist fertig mit seinem Amt. Es hat ihn buchstäblich krank gemacht. Er leidet an Herzrhythmusstörungen. Grund für seinen Rückzug sind Anfeindungen gegen ihn, die überhandgenommen hätten: "Der Ton ist in den vergangenen drei, vier Monaten viel rauer geworden." Die Vermutung liegt nahe, dass die gesteigerte Wut bei den Lambachern mit Corona und all den Einschränkungen zu tun hat. Beweisbar ist das freilich nicht. "Vielleicht ...