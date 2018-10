Pensionisten wurden in Vorarlberg von den Vierbeinern ihres Sohnes ins Gesicht gebissen. In Wien wird das Tierhaltegesetz verschärft: Kommt die Promillegrenze für Hundehalter?

Der nächste folgenschwere Vorfall mit sogenannten Listenhunden: In Höchst am Bodensee wurde am Montag ein betagtes Ehepaar im eigenen Garten von zwei American Bulldogs angefallen und schwer verletzt. Die 77-jährige Frau war gestolpert und zu Sturz gekommen, daraufhin griffen die Hunde sie an.