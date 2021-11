Bund und Länder ringen um Corona-Linie

Am Tiroler Achensee hat Donnerstagabend bei der Landeshauptleute-Konferenz das Ringen um Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beziehungsweise einen generellen Lockdown in ganz Österreich begonnen. APA-Informationen zufolge war Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) bereits vor Ort und besprach sich mit den ÖVP-Landeschefs. Gegen 22.30 Uhr traf auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Achensee ein.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Bundesweiter Lockdown steht im Raum