Bundesheer bereitet Hilfseinsatz in der Türkei vor

Ein Kontingent des Österreichischen Bundesheeres hat am Montagabend im ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg die finalen Vorbereitungen für den Einsatz nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien getroffen. Die 81 Soldaten und vier Soldatinnen der Katastrophenhilfeeinheit "Austrian Forces Disaster Relief Unit" (AFDRU) sollen am Dienstag mit sechs Hunden in die Türkei fliegen. Mehr als 2.500 Menschen starben bei dem schweren Erdbeben und zahlreichen Nachbeben.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH 81 Soldaten und vier Soldatinnen reisen in das Katastrophengebiet