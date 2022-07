Bundesheer-Immobilien: Fast jede fünfte Heereswohnung steht leer

Verteidigungsministerin Tanner macht Pensionisten in Salzburg wenig Hoffnung auf Verbleib.

Das Österreichische Bundesheer hat in den vergangenen zehn Jahren die Anzahl an sogenannten Naturalwohnungen, die vornehmlich jungen Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung gestellt werden, deutlich reduziert. Waren es im Jahr 2013 noch fast 2200 Wohnungen, über die das Heer verfügen konnte, sind es heuer nur noch 1683, die Reduktion beträgt also rund 15 Prozent.

Das geht aus zwei aktuellen Anfragebeantwortungen im Parlament durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hervor. Die Anfragen hatten der Salzburger FPÖ-Abgeordnete Volker Reifenberger sowie SPÖ-Bundesrat ...