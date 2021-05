Bundesheer impft ab Montag 6.000 Mitarbeiter in Ministerien

Ab Montag werden rund 6.000 Mitarbeiter mehrerer Ministerien gegen Covid-19 geimpft. Die Aufgabe übernimmt das Bundesheer im Rahmen einer Assistenzleistung, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Zum Zug kommen das Justiz-, Außen-, Gesundheits-, Wirtschafts- sowie das Landwirtschafts- und Tourismusministerium. Weiters geimpft werden die Mitarbeiter in den Arbeits-, Kultur- und Umweltministerien. 50 Bundesheerangehörige stehen dafür in vier Impfstraßen bereit.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Assistenzleistung im Rahmen der Coronakrise