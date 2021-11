Bundeskanzleramt: Keine Zahlungen für Beinschab-Studien

Das Bundeskanzleramt (BKA) hat während der Kanzlerschaften von Sebastian Kurz (ÖVP) keine Zahlungen an die Meinungsforscherin Sabine Beinschab und ihre Firma BB Research Affairs GmbH geleistet. Dies erklärte das BKA am Montag in Beantwortung einer APA-Anfrage nach dem Auskunftspflichtgesetz. Die Hintergründe von BB Research Affairs-"Eigenstudien", die sich mit Initiativen des damaligen Bundeskanzlers beschäftigten, waren im Herbst Gegenstand von Spekulationen gewesen.

SN/APA/CHRISTIAN FORCHER/CHRISTIAN Bundeskanzleramt will Beinschab kein Geld gezahlt haben