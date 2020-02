Bundespräsident besucht die Zauberflöte für Kinder

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitagnachmittag in der Wiener Staatsoper die Zauberflöte für Kinder besucht. "Ich bin zum ersten Mal hier", sagte das Staatsoberhaupt zur APA. Am Opernball war er bis 3.00 Uhr. "Andere wie der Direktor Dominique Meyer haben gar nicht geschlafen", meinte der Bundespräsident.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Van der Bellen war bis 3.00 Uhr am Opernball