Bundespräsident Van der Bellen hat neuen Adjutanten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat einen neuen Adjutanten. Mit 1. Juli tritt Brigadier Andreas Rotheneder, der derzeit das Institut für höhere Militärische Führung an der Landesverteidigungsakademie leitet, die Nachfolge von Generalmajor Thomas Starlinger an, wie es aus der Präsidentschaftskanzlei gegenüber der APA hieß. Starlinger wechselt nach Brüssel und übernimmt dort die Leitung der militärischen Vertretung Österreichs bei EU und NATO.

Rotheneder war Generalstabsoffizier, hat große Truppenerfahrung und zahlreiche In- und Auslandseinsätze absolviert, hieß es. Der 58-jährige Niederösterreicher war unter anderem Chief of Staff & Deputy Force Commander der UNDOF-Mission des Bundesheeres am Golan.

"Ich freue mich, dass mit Brigadier Andreas Rotheneder die hohe sicherheitspolitische Expertise in der Präsidentschaftskanzlei weiter gewährleistet ist", betonte Van der Bellen: "Besonders in den aktuellen Krisen ist mir wichtig, immer auf ausgewiesene Expertinnen und Experten zurückgreifen zu können."

Starlinger fungierte seit 2017 als sicherheitspolitischer Adjutant des Bundespräsidenten. Von Juni 2019 bis Jänner 2020 bekleidete er das Amt des Verteidigungsministers in der Expertenregierung unter der damaligen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. In dieser Zeit hatte er einen aufsehenerregenden Bericht über den schlechten Zustand des Bundesheeres erarbeitet.