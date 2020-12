Bundesregierung droht den Seilbahnern

Die Skifahrer seien beim Maskentragen diszipliniert genug, um bei einzelnen Liften wieder höhere Kapazitäten zuzulassen, sagen die Liftbetreiber. Die Regierung droht sogar mit Sperren.

Für die Skiliftbetreiber waren die ersten Betriebstage in der von der Coronapandemie geprägten Saison ein Wechselbad. Einerseits sind sie privilegiert, weil sie im Gegensatz zum größten Teil des Handels, der Gastronomie oder des Kultursektors aufsperren durften. Andererseits gab es zum Teil sehr kurzfristig verschärfte Auflagen der Regierung. Neben der Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken (in geschlossenen Bereichen beim Anstellen oder auf der Fahrt in Seilbahngondeln und auf Sesselliften mit Schutzhaube) war das etwa die Halbierung der Kapazität bei den Sesselbahnen mit Schutzhauben. Das führte seit Sonntag, dem ersten sonnigen Wintertag, bei manchen Talstationen zu längeren Warteschlangen.

Daher forderte der Sprecher der Branche, der Zillertaler Hotelier und Liftbetreiber Franz Hörl, von der Regierung bereits ein weiteres Entgegenkommen. Da die Menschen die strengere Maskenpflicht so gut einhalten, sei es gerechtfertigt, die Beschränkung der Kapazitäten wieder zu lockern. Auch Salzburgs Seilbahnensprecher Erich Egger von der Schmittenhöhebahn AG in Zell am See schlägt in dieselbe Kerbe. Die Gäste seien sehr diszipliniert, aber "die Beschränkungen auf Sesselliften verstehen sie nicht". Egger: "Ich lade Herrn Minister Anschober ein, sich persönlich ein Bild zu machen, dass es funktioniert." Bei Bedarf werde bei den Wartebereichen stets nachgebessert. Man habe auch den Onlineshop verbessert, leider sei das Ticket am Handy erst in Erprobung. In Flachau habe es bei 10.000 Tagesgästen am Sonntag rund 15 Prozent Onlinekäufe gegeben. Egger betont nach jahrzehntelanger Erfahrung im Skigeschäft auch: "Ich habe von den Gästen noch nie so positive Reaktionen bekommen wie heuer. Die Leute sind sehr dankbar." Im steirischen Skigebiet Stuhleck am Semmering, das zu 80 Prozent Tagesgäste aus den Ballungsräumen Graz und Wien besuchen, setzt man auf eine Kontingentierung mit verpflichtendem Online-Kartenkauf. Am Montag war der erste Betriebstag, ab 9.30 Uhr waren die 2000 Tickets vergeben. Dienstagmittag gab es für Mittwoch noch 300 freie Plätze, für Silvester 1400, für Neujahr 1700. Geschäftsführer Fabrice Girardoni sagt: "Uns war klar, dass der Druck steigen wird. Bisher wurde der Onlineverkauf kaum angenommen, es kann sein, dass jetzt ein Umdenken einsetzt. In Kombination mit Verkehrslenkung ist das ein probates Mittel."

Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudi Anschober (beide Grüne) erteilten den Wünschen der Seilbahner am Dienstag eine Absage. Würden die Regeln nicht eingehalten, könnten einzelne Skigebiete sogar gesperrt werden. In einem Erlass am Dienstag wurde angeordnet, die Länder müssten hier streng kontrollieren.