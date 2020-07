Bundesweite Maskenpflicht in Supermärkten, Banken und Post ab Freitag

Im Lebensmittelhandel sowie in Bank- und Postfilialen gilt ab Freitag wieder die Maskenpflicht.

Nach der Rückkehr von Kanzler Sebastian Kurz aus Brüssel hat die Regierung am Dienstag die erwartete Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen verkündet. Grund dafür sind die zuletzt gestiegenen Infektionszahlen - ein "leichtes Blubbern und Flimmern" bei den Indikatoren, wie Vizekanzler Werner Kogler formulierte. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sprach auch von einem "virologischen Hintergrundgeräusch", nämlich dem Steigen der Rhinoviren, die Schnupfen und Erkältungen verursachen. Vor diesem Hintergrund soll nun alles getan werden, um eine zweite Coronawelle im Herbst zu verhindern.



1. Maskenpflicht wird wieder ausgeweitet

In Supermärkten, Lebensmittelgeschäften, Bankfilialen und Postämtern gilt ab Freitag wieder die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz sind das die Örtlichkeiten, wohin auch Angehörige von Risikogruppen täglich gehen müssen, und diese gelte es besonders zu schützen. Zweitens soll die Ausweitung der Maskenpflicht auch wieder das Risikobewusstsein in der Bevölkerung schärfen.



2. Quarantäne für alle aus Risikogebieten

Der Großteil der Neuinfektionen in Österreich sei auf Einschleppungen aus der Balkanregion zurückzuführen, sagte Kurz. Auch die entstandenen Infektionscluster in Freikirchen stünden mit dem Balkan in Zusammenhang. Kurz appellierte daher neuerlich dringend, auf Reisen in die Westbalkanstaaten zu verzichten. Da diese Reisewarnungen aber bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, sollen nun die Kontrollen an den Grenzen verstärkt werden. Laut Innenminister Karl Nehammer sind Einreisen aus Risikogebieten nur mit einem PCR-Test möglich, der nicht älter als 72 Stunden sein darf und aus einem zertifizierten Labor stammen muss. Aber selbst wenn der Test negativ ist, muss der Reisende in Österreich 14 Tage in Quarantäne. Als Risikogebiete gelten alle Staaten, für die Reisewarnungen der Stufen 5 und 6 bestehen. Darunter befinden sich die Länder des Westbalkans, nicht aber Slowenien und Kroatien. Intensiviert werden auch die Kontrollen an allen anderen Grenzen, kündigt Nehammer an. Und erhöhen will er auch den "Kontrolldruck" zur Einhaltung der Quarantänebestimmungen.



3. Tests binnen 48 Stunden

Druck machen möchte die Regierung, dass die Coronatests schneller abgewickelt werden. In einem Erlass an die Bundesländer soll vorgeschrieben werden, dass kein Testergebnis länger als 48 Stunden dauern darf. In Zusammenarbeit mit den Bundesländern soll dafür gesorgt werden, dass in allen Bezirkshauptmannschaften genügend Personal dafür vorhanden ist.

4. Intensive Arbeit am Ampelsystem

Am Ampelsystem, das ein regionales Reagieren auf steigende Infektionszahlen ermöglichen soll, wird weiter intensiv gearbeitet. Noch im Juli sollen die Kriterien und die wissenschaftliche Kommission zum Betrieb der Ampel fixiert werden, kündigt Anschober an. Im August sollen dann die konkreten Maßnahmen verankert werden, die zu ergreifen sind, wenn in einem politischen Bezirk ein gewisser Schwellenwert überschritten ist. Ebenfalls im August soll ein Probelauf stattfinden. Im September sollen im Parlament die notwendigen Beschlüsse fallen. Im Herbst soll das Ampelsystem dann funktionieren.



Ziel all dieser Maßnahmen ist es, eine große zweite Coronawelle zu Beginn der Grippesaison im Herbst zu verhindern. Die Maskenpflicht wird, wie die Regierung betonte, auch als Symbol zur Stärkung des Problembewusstseins eingesetzt. Neu ist die Maßnahme ja nicht: Mit 6. April wurde der Mund-Nasen-Schutz in Super- und Drogeriemärkten Pflicht. Mit den ersten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen per 14. April, als kleinere Geschäfte und Baumärkte nach einem Lockdown wieder aufsperren durften, waren auch dort Masken zu tragen. Mit dem Ende der Pfingstferien fiel die Maskenpflicht an den Schulen, ab 15. Juni wurde das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit dann grundsätzlich stark gelockert. Seit Juli darf auch das Personal in der Gastronomie wieder "ohne" arbeiten. Verpflichtend waren Masken immer in öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken und Arztpraxen. Bei den ÖBB, wo die Maskenpflicht seit Montag kontrolliert wird, erhielt bisher ein Dutzend Maskensünder Geldstrafen.