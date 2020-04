Burgenland: Ab dem Abend Zutrittsbeschränkungen für Seebäder

Die Zutrittsbeschränkungen für die Seebäder am Neusiedler See treten noch am Donnerstagabend in Kraft. Eine entsprechende Verordnung werde im Lauf des Tages kundgemacht, teilte die SPÖ Burgenland mit. Die Aufregung rund um die Regelung, die vorerst bis 30. April gelten wird, könne man nicht nachvollziehen.

Vertreter des Bundeslandes können Kritik nicht nachvollziehen