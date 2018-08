Burgenland: Altes Ehepaar und Sohn daheim überfallen

Bei einem Überfall auf ein älteres Ehepaar in dessen Wohnhaus im Bezirk Oberpullendorf am späten Freitagabend sind laut Polizeiangaben offenbar keine Waffen im Spiel gewesen. Drei Männer, die etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein dürften, dunkel gekleidet und vermutlich voll maskiert waren, sind gegen 22.00 Uhr in das unversperrte Haus eingedrungen, teilte ein Polizeisprecher der APA mit.

SN/APA/BARBARA GINDL Polizei sucht nach drei Tätern