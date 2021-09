Burgenland will Dänemark werden und startet Impf-Lotterie

Das Burgenland will bei den Corona-Impfungen bis 11. November eine Quote von über 80 Prozent bei der impfbaren Bevölkerung erreichen. Dann soll es wie in Dänemark Lockerungen geben, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag bei einer Pressekonferenz, bei der er die Teilnahmebedingungen für die Impf-Lotterie bekannt gab. Im gehe es vor allem um Aufklärung und positive Anreize, anstatt einer Diskussion über Impfpflicht oder Kontrolle der Maskenpflicht.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMM Doskozill: 80 Prozent-Quote soll bis 11. November erreicht werden