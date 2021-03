Burgenland will über Ostern gesamte Bevölkerung testen

Das Land Burgenland startet über Ostern eine Testaktion, bei der die gesamte Bevölkerung durchgetestet werden soll. Rund 300.000 Spucktests sind bestellt und werden allen Bewohnern zugeschickt, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag bei einer Pressekonferenz an. In dieser Phase der Pandemie sei es für ihn das Wichtigste, die Bevölkerung bei allen Maßnahmen "mitzunehmen".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH LH Doskozil appellierte an Zusammenhalt