Burgenlands KRAGES-Spitäler beenden Mitte Mai den Notbetrieb

Die burgenländischen Spitäler der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-GmbH) wollen Mitte Mai wieder in den Normalbetrieb zurückkehren. Seit Ende März waren die vier Krankenhäuser in Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee aufgrund der hohen Auslastung mit Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen im Notbetrieb. Jetzt können die ersten verschobenen Operationen nachgeholt werden, teilte die KRAGES am Montag in einer Aussendung mit.

