Burghausens neuer Anlauf zu Verkehrsberuhigung

Nach Niederlage in Einbahnstreit kommt Bürgerbeteiligung: Hochburg-Ach will auch mitmachen.

Mehr als ein Jahr lang war in der bayerischen Stadt Burghausen an der Salzach eine Einbahnregelung in Kraft, die vor allem aufseiten der österreichischen Nachbargemeinde Hochburg-Ach viele Menschen betraf. Denn insbesondere Pendler mussten wegen der Einbahn auf der Alten Brücke - sie war nur noch von Österreich nach Bayern befahrbar - mehrere Kilometer Umweg in Kauf nehmen und die Anrainer der Landesstraße auf der Innviertler Seite hatten eine höhere Verkehrsbelastung vor der Haustür.

Ein Urteil des Verwaltungsgerichts München ...