Bursch bei Absturz nach Demo in Wien schwer verletzt

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag bei der Karlskirche in Wien-Wieden auf eine Statue geklettert und aus zwei bis drei Metern Höhe abgestürzt. Der Bursche zog sich laut Wiener Berufsrettung schwere Verletzungen zu. Die Einsatzkräfte waren gegen Mitternacht zum Karlsplatz gerufen worden, sagte Pressesprecher Daniel Melcher. Der Verletzte wurde stabilisiert und in ein Spital gebracht.

SN/APA/HANS PUNZ Am Karlsplatz endete Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt