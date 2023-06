Bursche flüchtete in Vbg. auf Motorrad vor der Polizei

Ein 14-jähriger Bursche ist in der Nacht auf Donnerstag in Vorarlberg mit einem Motorrad vor der Polizei geflüchtet. Der führerscheinlose Jugendliche geriet in eine Alkohol- und Suchtgiftschwerpunktkontrolle der Polizei und gab Gas. Auf seiner Flucht raste er mit 125 km/h durchs Ortsgebiet und rammte einen Pkw sowie ein Polizeifahrzeug. Bei der letztlich gelungenen Anhaltung des Burschen wurden sowohl der 14-Jährige als auch ein Polizist leicht verletzt.

