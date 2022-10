Bursche soll in Steyr seine Katze getötet haben

Ein 18-Jähriger, der seine junge Katze getötet und in seiner Wohnung in Steyr Waffen gehortet haben dürfte, ist in der Nacht auf Dienstag festgenommen worden. Der Teenager hatte zuerst am späten Abend die Polizei gerufen, weil angeblich jemand das Haustier getötet habe. Kurze Zeit später meldete sich die Schwester bei der Polizei, da sie den Verdacht hatte, dass der Bruder der Täter sei, informierte die Polizei.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Auch Waffen gehortet