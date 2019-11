Burschen planten akribisch Überfall auf Geschäftsfrau in OÖ

Die Kriminalpolizei hat einen Raubüberfall auf eine Geschäftsfrau in Braunau geklärt. Drei Burschen - ein 17-jähriger und ein 14-jähriger Deutscher sowie ein 16-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Braunau - wurden festgenommen und in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert, teilte die Exekutive am Sonntag mit. Nach einem Zeugenaufruf waren bei der Polizei zahlreiche Hinweise eingegangen.

SN/APA (Symbolbild)/LUKAS HUTER Ermittlungserfolg der Polizei