Bus mit bewusstlosem Lenker prallte in Feldkirch gegen Mauer

Ein Stadtbus ist in Feldkirch am Mittwoch gegen eine Gartenmauer geprallt, nachdem der Busfahrer kurz nach dem Losfahren von der Haltestelle Runastraße in Feldkirch-Gisingen das Bewusstsein verloren hat. Die sieben Fahrgäste und der Fahrer blieben bei der Kollision unverletzt, berichtete die Polizeiinspektion Feldkirch. An Bus und Mauer entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden.

Das Fahrzeug, das aufgrund des Automatikgetriebes weiter fuhr, geriet gegen 7.30 Uhr zuerst auf die Gegenfahrbahn, passierte einen Schutzweg und fuhr anschließend weiter über den Kreuzungsbereich "Im Gisinger Feld" in Richtung des gegenüberliegenden Straßenrands. Die rund 50 Zentimeter hohe Gartenmauer eines angrenzenden Grundstücks brachte das Fahrzeug schließlich zum Stillstand. Der Buslenker war auch unmittelbar nach der Kollision nicht ansprechbar. Der 42-Jährige wurde mit der Rettung ins LKH Feldkirch eingeliefert, ein Alkotest verlief negativ. (APA)