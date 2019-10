Buslenker bei Streit mit Fahrgästen schwer verletzt

Auf einem Parkplatz der Pyhrnautobahn im Gemeindegebiet von Spital am Phyrn ist am Sonntag ein Buslenker bei einem Streit mit Fahrgästen schwer verletzt worden. Der Mann musste von der Rettung ins Krankenhaus Kirchdorf an der Krems eingeliefert werden, teilte die Polizei mit.

Der Bus war mit vorwiegend nordmazedonischen und albanisch-stämmigen Staatsbürgern auf der Fahrt von Mazedonien nach Berlin bzw. Hamburg. Gegen 6.20 Uhr hielt der 38-jährige Busfahrer auf dem Parkplatz an, um eine defekte Klimaanlage zu reparieren. Dabei geriet der Busfahrer mit einem 39-jährigen deutschen Fahrgast in Streit. Mitfahrende konnten die beiden Kontrahenten vorerst trennen. Kurz darauf kam es erneut zur Auseinandersetzung. Der 39-Jährige stieß den Busfahrer zu Boden und verletzte ihn mit einem Fußtritt im Gesicht schwer. Auch der 56-jährige Vater des Deutschen soll dem Busfahrer laut Zeugen Tritte versetzt haben. Der Busfahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, der Bus konnte mit einem Ersatzfahrer seine Tour um 11.10 Uhr fortsetzen. Die beiden Tatverdächtigen mussten mit der Bahn weiterfahren. Quelle: APA